Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Altenwohnheim - Diebstahl von Kleinkraftrad

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Versuchter Einbruch in Altenwohnheim

Ludwigsau. Ein Altenwohnheim in der Brückenstraße in Reilos war zwischen Montagabend (02.09.) und Dienstagmorgen (03.09.) Ziel unbekannter Täter. Nach derzeitigen Erkenntnissen hebelten diese ein Fenster im Erdgeschoss des Gebäudes auf. Die Langfinger durchsuchten mehrere Büroschränke. Entwendet wurde ersten Informationen zufolge nichts. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Kleinkraftrad

Bebra. Ein blaues Kleinkraftrad des Herstellers SYM UT mit einem schwarz-weißen Muster am Heck und dem Kennzeichen 095 BLZ stahlen Unbekannte am Dienstagabend (03.09.) kurz nach 18 Uhr in der Bismarckstraße. Zur Tatzeit stand das Mofa im Wert von rund 350 Euro auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kim Leubecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell