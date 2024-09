Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrraddiebstahl - Dieseldiebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Fahrraddiebstahl

Alsfeld. Zwei Pedelecs der Marke Cube im Gesamtwert von rund 5.700 Euro wurden in der Nacht zu Montag (02.09.) zum Ziel unbekannter Täter. Zur Tatzeit gegen 4.36 Uhr standen die Pedelecs in der Garage des Einfamilienhauses in der Straße "Erlenwiese". Die Täter gelangten nach derzeitigen Erkenntnissen durch die Tür in die Garage, ohne an dieser Beschädigungen zu hinterlassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dieseldiebstahl

Alsfeld. Unbekannte stahlen zwischen Mittwochmittag (28.08.) und Montagmorgen (02.09.) mehrere hundert Liter Diesel aus dem Tank einer Planierraupe. Das Fahrzeug stand auf einer Baustelle an der B62 kurz vor der Ortschaft Eifa. Die Unbekannten verursachten einen Sachschaden in Höhe von rund 560 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kim Leubecher

