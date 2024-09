Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrraddiebstahl - Fahrraddiebstahl

Fulda (ots)

Fahrraddiebstahl

Fulda. Von einem Fahrradstellplatz im Bereich des Freibades Rosenau in Fulda stahlen Unbekannte am Sonntag (01.09.) zwischen 15.30 Uhr und 18 Uhr ein schwarzes Mountainbike der Marke BH im Wert von rund 5.000 Euro. Das Fahrrad war nach derzeitigen Erkenntnissen mittels Faltschloss gesichert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrraddiebstahl

Fulda. Ein blaues E-Bike der Marke Flyer im Wert von rund 6.000 Euro wurde am Montag (02.09.), gegen 21 Uhr, zum Ziel unbekannter Täter. Das E-Bike stand nach derzeitigen Erkenntnissen unverschlossen vor der Haustür in der Haimbacher Straße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kim Leubecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell