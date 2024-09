Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall

Bebra-Iba. Eine Skoda-Fabia-Fahrerin aus Bebra befuhr am Sonntag (01.09.), gegen 0.20 Uhr, die L 3250 aus Richtung Nentershausen kommend in Richtung Bebra-Iba. Nach aktuellem Kenntnisstand soll sich im Kurvenbereich ein Wild auf der Fahrbahn befunden haben. In der Folge lenkte die Fahrerin nach rechts, kam auf den Grünstreifen und überfuhr einen Leitpfosten. An der angrenzenden Böschung kippte das Fahrzeug schließlich nach links und blieb in der Folge auf dem Dach liegen. Da die Fahrerin augenscheinlich unter Alkoholeinwirkung stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem stellte sich heraus, dass die Fahrerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 5.060 Euro.

Polizeistation Rotenburg

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bad Hersfeld. Am Sonntag (01.09.) befuhr eine 43-jährige E-Bike-Fahrerin aus Bad Hersfeld die Unterführung vom Peterstor in Richtung Breitenstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen touchierte sie die Wand der Unterführung und kam aufgrund dessen zu Fall. Hierbei verletzte sie sich leicht. Zwecks weiterer Untersuchung wurde sie in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Da der Verdacht bestand, dass die gestürzte Fahrradfahrerin unter Alkoholeinfluss stand, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab 2,41 Promille, sodass seitens der Staatsanwaltschaft Fulda eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Polizeistation Bad Hersfeld

