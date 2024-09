Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichen entwendet - Roller mit Versicherungskennzeichen gestohlen

Fulda (ots)

Kennzeichen entwendet

Fulda. Das vordere amtliche Kennzeichenschild AG303607 des Lkws entwendeten zwei Unbekannte am Sonntagabend (01.09.) gegen 18 Uhr. Der Lkw war zu dem Zeitpunkt am Fahrbahnrand in der Mehlerstraße 20 in Fulda geparkt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Roller mit Versicherungskennzeichen gestohlen

Kalbach. In der Ringstraße im Ortsteil Niederkalbach stahlen Unbekannte am Dienstag (27.08.), gegen 12 Uhr, den vor einer Garage geparkten und abgeschlossenen schwarzen Motorroller mitsamt Versicherungskennzeichen 790 LSH. Am Sonntag (01.09.) wurde der Roller beschädigt und ohne Versicherungskennzeichen auf dem Fahrradweg zwischen Mittelkalbach und Neuhof von Passanten aufgefunden und die Polizei wurde informiert. Der am Motorroller entstandene Sachschaden wurde auf rund 30 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Diebstahl am 27. August bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kim Leubecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell