POL-OH: Grundsteinlegung für eine neue Polizeiliegenschaft in Alsfeld hier: Einladung an die Medien

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Einbruch in Fahrzeughandel Niederaula. Unbekannte brachen am Freitagmorgen (30.08.), zwischen 2.25 Uhr und 2.40 Uhr, in einen Kfz-Handel in der Straße "Im Seckenbiegen" ein. Nach aktuellem Kenntnisstand verschafften sich die Einbrecher zunächst unbefugten Zugang zu dem umzäunten Firmengelände. Anschließend öffneten sie mehrere Türen eines Gebäudes gewaltsam und gelangten so in die Räumlichkeiten, die sie sodann durchsuchten. Ob etwas ...

mehr