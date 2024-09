Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hünfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht auf Bundesstraße 84, in Höhe Abzweig Roßbach

Am Sonntag, den 01.09.2024, gg. 17:50 Uhr, befuhr eine 28-jährige Frau aus Hünfeld und ihr 6-Monate altes Kleinkind, mit ihrem weißen Audi Avant, die Bundesstraße 84 aus Richtung Hünfeld, in Fahrtrichtung Neuwirtshaus.

In Höhe der Einmündung der Landesstraße 3171 nach Hünfeld/Roßbach, kam ihr ein dunkler SUV auf ihrer Fahrspur entgegen. Die Frau konnte einen Zusammenstoß in letzter Sekunde dadurch vermeiden, dass sie nach rechts in die Bankette auswich. Dabei prallte sie gegen die Leitplanke und ihr Fahrzeug wurde stark beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Fahrerin oder der Fahrer des dunklen SUV fuhr weiter, ohne sich um den durch sie/ihn verursachten Verkehrsunfall zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu dem unbekannten dunklen SUV machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Hünfeld, Tel.: 06652-96580 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Hünfeld, Fabel, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell