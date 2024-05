POL-CUX: NACHTRAGSMELDUNG zum Verkehrsunfall mit Quad vom 05.05.2024 - 19-jähriger Fahrzeugführer verstorben

Cuxhaven (ots) - Geestland/BAB27. Am Sonntag (05.05.2024) gegen 01.45 Uhr wurden die Berufsfeuerwehr Bremerhaven und das Polizeikommissariat Geestland zu einem Pkw-Brand gerufen. Ein 18-jähriger Bremerhavener war mit einem Pkw Peugeot auf der BAB27 in Richtung Bremen unterwegs. Der junge Mann nahm Funkenflug im Rückspiegel wahr und steuerte daraufhin den Autobahnparkplatz Bütterler-Holz an. Dort stellte er fest, dass der Peugeot bereits im Bereich des Unterbodens in Brand ...

