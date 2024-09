POL-OH: Fahndungsrücknahme nach vermisster Dame in Fulda

Dipperz (ots) - Am Samstag, den 31.08.24 um 17:38 Uhr kam es in der Fuldaer Straße in Höhe Hausnummer 22 in Dipperz zu einem Auffahrunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer. Ein 25-jähriger PKW-Fahrer aus Würzburg und ein 31-jähriger Motorradfahrer aus Fulda befuhren hintereinander die Ortslage Dipperz. Im weiteren Verlauf musste der PKW-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen. Der Motorradfahrer erkannte dies zu spät ...

mehr