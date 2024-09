Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Dipperz (ots)

Am Samstag, den 31.08.24 um 17:38 Uhr kam es in der Fuldaer Straße in Höhe Hausnummer 22 in Dipperz zu einem Auffahrunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer. Ein 25-jähriger PKW-Fahrer aus Würzburg und ein 31-jähriger Motorradfahrer aus Fulda befuhren hintereinander die Ortslage Dipperz. Im weiteren Verlauf musste der PKW-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen. Der Motorradfahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Dabei wurde der Motorradfahrer leicht verletzt und wurde ambulant durch einen Rettungswagen behandelt. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Gefertigt:

Polizeistation Fulda, Dienstgruppe B, PHK Klimek

