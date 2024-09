POL-OH: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Polizeipräsidium Osthessen

Am 31.08.2024 gg. 15:20 Uhr kam es in der Simon-Haune-Str. zu einem Auffahrunfall zwischen einer 59-jährigen Hersfelderin und einer 47-jährigen Hersfelderin. Die 47-jährige Hersfelderin wurde dabei leicht verletzt. An beiden Pkw entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 3600,- EUR.

