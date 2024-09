Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld (ots)

Am Freitag, den 30.08.2024 gegen 12:55 Uhr befuhr ein 62-jähriger Mann aus Treffurt mit seinem silbernen Mercedes Sprinter die Homberger Straße aus Richtung Heenes kommend in Richtung Bad Hersfelder Innenstadt. Aufgrund von Gegenverkehr konnte der Homberger den nötigen Sicherheitsabstand zu einem ordnungsgemäß am rechten Straßenrand geparkten schwarzen Hyundai Tucson einer 32 Jahre alten jungen Dame aus Bad Hersfeld nicht einhalten und touchierte diesen. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von insgesamt ca. 6000 Euro.

Gefertigt:

(Polizeistation Bad Hersfeld, Liemen, PHK`in)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell