Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Festnahme nach Bedrohung

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Die Polizei Bad Hersfeld nahm am Donnerstagnachmittag (29.08.), nach einer Bedrohung im Bereich der Parkanlage in der Breitenstraße, eine Person fest.

Nach derzeitigen Erkenntnissen trafen dort gegen 17.15 Uhr drei Personen in Begleitung von zwei Kindern auf einen 67-Jährigen Mann aus Bad Hersfeld, der ihnen gegenüber aus mehreren Metern Entfernung plötzlich und ohne ersichtlichen Grund ein Messer vorzeigte. Die drei Erwachsenen fühlten sich dadurch bedroht und informierten die Polizei. Beamte der Polizeistation Bad Hersfeld nahmen den augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stehenden 67-Jährigen kurze Zeit später in der Nähe des Tatortes fest und stellten in unmittelbarer Nähe ein Messer sicher.

Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Bedrohung verantworten.

(PB)

