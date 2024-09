Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmitteilungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Unfall

Fulda. Am Donnerstag (29.08.) kam es gegen 12:15 Uhr auf der von-Schildeck-Straße, in Höhe der Hausnummer 15, zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt. Ein 32-jähriger Rollerfahrer aus Hünfeld befuhr die von-Schildeck-Straße auf dem rechten von drei Fahrstreifen in Fahrrichtung Künzeller Straße. Der 34-jährige Alsfelder befuhr mit seinem Skoda zeitgleich den mittleren Fahrstreife in gleicher Fahrtrichtung. Als dieser nun auf den rechten Fahrstreifen wechselte, musste der Fahrer des Rollers nach momentan vorliegenden Erkenntnissen nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern. Hierbei kam er zu Fall. Am Roller entstand zudem Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro.

Verkehrsunfall

Fulda. Eine leichtverletzte Person und Gesamtschaden von circa 700 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag (29.08.), gegen 15 Uhr, auf der Kreuzbergstraße in Höhe der Hausnummer 42a ereignet hat. Eine 46-jährige Mercedesfahrerin aus Neuhof befuhr die Kreuzbergstraße aus Richtung Künzeller Straße und wollte nach aktuellem Kenntnisstand nach links in die Zufahrt eines Firmengeländes abbiegen. Hierbei kam es aus noch unklarer Ursache zur Kollision mit einer 54-jährigen E-Scooter-Fahrerin aus Fulda, die die Kreuzbergstraße in Richtung Künzeller Straße befuhr.

Polizeistation Fulda

HEF

Auffahrunfall

Ronshausen. Am Donnerstag (29.08.), gegen 15.15 Uhr, befuhren ein Opel-Fahrer mit Anhänger aus Heringen, ein weiterer Pkw aus Bebra-Breitenbach und ein Passat-Fahrer aus Bebra die L 3251 aus Richtung Bebra-Weiterode kommend in Richtung Ronshausen. Nach derzeit vorliegenden Informationen überholte der Passat-Fahrer den vor ihm fahrenden Pkw aus Bebra-Breitenbach und scherte kurz vor Ortseingang hinter dem Pkw mit Anhänger wieder ein. Anschließend fuhr er aus noch unbekannten Gründen auf den vor ihm befinden Pkw-Anhänger aus Heringen auf. Hierbei wurde dieser in das Fahrzeug gedrückt. Es entstand Gesamtschaden von etwa 3.400 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Ein Pkw-Fahrer aus Gießen parkte seinen roten Toyota-Yaris im Zeitraum von Montag (26.08.), gegen 7 Uhr bis Mittwoch (28.08.), gegen 10.45 Uhr, auf einem Parkplatz im Breitinger Kirchweg. Als der Geschädigte wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung in Höhe von circa 500 Euro an der hinteren rechten Fahrzeugtür fest. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg

