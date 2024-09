Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Lauterbach (ots)

Bereits am Samstag, 24.08.2024 zwischen 11:00 Uhr bis 15:15 Uhr kam es in der Hauptstraße 1 in Weidenau zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Fahrzeug die Hauptstraße und kam aus unbekannten Gründen vor der Hausnummer 1 soweit nach rechts, dass er den als Verkehrshilfe angebrachten Verkehrsspiegel streifte und beschädigte. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 250,-EUR.

Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter 06641-971-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Gefertigt: Polizeistation Lauterbach, Lischewski, POK´in

