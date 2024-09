Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit verletzten Motorradfahrern

Hilders (ots)

Am Sonntag, 01.09.24, gegen 14:20 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden im Bereich der B278, Batten Richtung Thaiden. Kurz hinter der Ortslage von Batten fuhr eine Fahrzeugkolonne mit mehreren Fahrzeugen. Der an erste Stelle fahrende 46-jährige Polo Fahrer aus der Stadt Hünfeld und Unfallverursacher, bremste laut Zeugenaussagen stark ab. Der an zweiter Stelle fahrende 57-jährige VW-Transporter, aus der Gemeinde Ehrenberg, wich nach links aus. Kurz zuvor hatte jedoch, der an dritter Stelle fahrende Motorradfahrer mit Sozius, zum überholen angesetzt, so dass dieser ebenfalls nach links ausweichen musste und in den Straßengraben abgedrängt wurde. Der 57-jährige Kradfahrer und dessen 54-jährige Mitfahrerin aus der Gemeinde Elfershausen, wurden von dem Motorrad geschleudert und schwer verletzt. Der unfallverursachende Polo Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, konnte aber im weiteren Verlauf der polizeilichen Unfallaufnahme ermittelt werden. Für die Unfallaufnahme war die B278 in beide Fahrtrichtungen für ca. eine Stunde voll gesperrt. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 4000,-EUR.

gef.: Müller St. PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell