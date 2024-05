POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Lippstadt (ots) - Am Samstag (25.05.) gegen 10 Uhr kam es in Lippstadt auf der Böckenförder Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Zur Unfallzeit beabsichtigte ein 67-jähiger Mann aus Lippstadt mit seinem Mercedes PKW von einem Grundstück in den fließenden Verkehr der Böckenförder Straße einzufahren. Hierbei übersah er einen bevorrechtigten Mercedes Bus. Der 56-jährige Busfahrer leitete daraufhin ...

