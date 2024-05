POL-SE: Pinneberg - Parkendes Fahrzeug auf Parkplatz eines Krankenhauses angefahren - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Bereits am Freitag (24.05.2024) ist es in der Berliner Allee zu einem Körperverletzungsdelikt gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich ein 78-jähirger Norderstedter fußläufig auf der Berliner Allee in Höhe des dortigen Einkaufszentrums. Ohne Vorankündigung wurde der Geschädigte aus einer Gruppe von drei Personen in Höhe ...

mehr