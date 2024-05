POL-SE: Wedel - Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls in der Lindenstraße

Bad Segeberg (ots) - Am Mittwoch (29.05.2024) ist es in Wedel zum Diebstahl eines Porsches 911 gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde der Porsche in der Farbe Schwarz in der Zeit zwischen Dienstag, 28.05.2024, 23:00 Uhr und Mittwoch, 29.05.2024, 07:00 Uhr in der Ahornstraße entwendet. Die Schadenshöhe des Fahrzeuges beläuft sich auf knapp 100.000 ...

mehr