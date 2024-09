Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Fahrzeughandel

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Fahrzeughandel

Niederaula. Unbekannte brachen am Freitagmorgen (30.08.), zwischen 2.25 Uhr und 2.40 Uhr, in einen Kfz-Handel in der Straße "Im Seckenbiegen" ein. Nach aktuellem Kenntnisstand verschafften sich die Einbrecher zunächst unbefugten Zugang zu dem umzäunten Firmengelände. Anschließend öffneten sie mehrere Türen eines Gebäudes gewaltsam und gelangten so in die Räumlichkeiten, die sie sodann durchsuchten. Ob etwas gestohlen wurde, ist momentan noch unklar. Die Täter verursachten rund 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell