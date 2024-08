POL-VIE: Brüggen-Bracht: Unbekannte zündeln auf Garagenzufahrt

Viersen-Rahser (ots) - Am Mittwoch gegen 7.45 Uhr ist ein Radfahrer auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg an der Gerberstraße in Viersen gestürzt. Er wurde leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Radfahrer, ein 65-jähriger Viersener, war auf dem Radweg an der Gerberstraße unterwegs. Dabei musste er auch die Einmündung an der ...

