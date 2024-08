Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Büroeinbruch - Täter erbeuten Bargeld

Viersen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch brachen Unbekannte in ein Bürogebäude auf der Sittarder Straße in Viersen ein. Der oder die Unbekannten brachen in Räume im Erdgeschoss ein und erbeuteten Bargeld. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die 02162/377-0. /wg (688)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell