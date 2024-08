Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfall am Lohr-Kreisel (16.08.2024)

Radolfzell (ots)

Bereits am Freitagmittag hat sich am Lohr-Kreisel in der Radolfzeller Straße - vermutlich aufgrund medizinischer Ursache - ein Unfall ereignet. Eine 81-jährige Seatfahrerin war auf der Radolfzeller Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr zur Konstanzer Straße geriet sie mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn und streifte dort einen entgegenkommenden Mazda eines 55-Jährigen, der nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte. In der Folge überfuhr die Seniorin den unteren Bereich des Kreisverkehrs ehe der Seat in der Strauchbepflanzung neben der Straße zum Stehen kam. Mitarbeiter des ansässigen Rettungsdienstes kümmerten sich um die 81-Jährige die anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik kam. Die Feuerwehr Radolfzell unterstützte bei der Bergung des nicht mehr fahrbereiten Wagens an dem ein Schaden in Höhe von rund 8.000 entstand. Der Schaden am Mazda dürfte bei etwa 2.500 Euro liegen.

