Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Einmündung Hegner Straße/Konstanzer Straße - insgesamt rund 13.000 Euro Blechschaden (17.08.2024)

KOnstanz (ots)

Am Samstagmittag hat sich auf der Einmündung der Hegner Straße auf die Konstanzer Straße ein Unfall ereignet, bei dem Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 13.000 Euro entstanden ist. Ein 27-jähriger Skodafahrer bog von der Hegner Straße nach links auf die Konstanzer Straße ab und kollidierte dabei mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Mini einer 70-Jährigen. Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro, den Schaden am Mini schätzte die Polizei auf etwa 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell