Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Exhibitionist in der Virchowstraße (16.08.2024)

Singen (ots)

Am Freitagmorgen hat sich ein unbekannter Mann auf der Virchowstraße vor einer Frau entblößt. Gegen 07.30 Uhr lief eine 54-Jährige auf der Virchowstraße in Richtung Krankenhaus. Auf dem Fußweg, kurz vor einem Kiosk, sah sie einem Mann, der mit offener Hose und an seinem Glied manipulierend hinter einem Verkehrsschild stand. Als der Unbekannte der Frau zurief, lief sie davon und verständigte die Polizei. Eine sofortige Fahndung blieb ohne Erfolg.

Zu dem Exhibitionisten liegt folgende Beschreibung vor: etwa 25-30 Jahre alt, ungefähr 170 Zentimeter groß, dunkle, kurze Haare. Bekleidet war er mit einer weißen T-Shirt und einer kurzen Hose.

Die Polizei bittet Personen, denen der unbekannte Mann ebenfalls aufgefallen ist oder die Hinweise auf seine Identität geben können, sich unter der Tel. 07731 888-0, mit dem Revier Singen in Verbindung zu setzen.

