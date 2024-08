Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen

Landkreis Konstanz) Diebstahl hochwertiger Fahrräder (17.08.2024)

Konstanz (ots)

In der Zeit von Donnerstag bis Samstag wurde in der Lange Straße in Steißlingen durch eine bisher unbekannte Täterschaft ein Fahrradschopf aufgebrochen und daraus 3 hochwertige Fahrräder entwendet. Es handelte sich hierbei um 2 Mountainbikes der Marke Cube und FSR sowie ein Damenfahrrad der Marke Kalkhoff im Wert von insgesamt etwa 11´000 Euro. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Singen unter Tel. 07731 888-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell