Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald

Schwarzwald-Baar-Kreis) Pkw geriet nach Verkehrsunfall in Brand (18.08.2024)

Konstanz (ots)

Am Sonntag gegen 01:00 Uhr fuhr ein mit 3 Personen besetzter Pkw Skoda Fabia die Straße Am Totenhund talwärts in Fahrtrichtung Vöhrenbach. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Pkw in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort frontal mit einem Baum. Durch die Kollision geriet der Pkw in Brand und musste durch die FW gelöscht werden. Der 19-jährige Fahrer und seinen beiden Mitfahrer wurden leicht verletzt und wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell