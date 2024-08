Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald

Schwarzwald-Baar-Kreis) Garagentor beschädigt (17.08.2024)

Konstanz (ots)

In der Zeit von Freitag, 13:00 Uhr bis Samstag, 10:00 Uhr wurde durch einen unbekannten Fahrzeuglenker in der Sonnenhalde in Furtwangen ein Garagentor beschädigt. Vermutlich bei Wenden kollidierte das Fahrzeug mit dem Garagentor und der Lenker verließ die Örtlichkeit, ohne sich um den entstanden Schaden in Höhe von etwa 1´000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier St. Georgen unter Tel. 07724 9495-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell