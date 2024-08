Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Versuchter Einbruch in Restaurant in der Kreuzlinger Straße (15.08.2024)

KOnstanz (ots)

In der Nacht auf Donnerstag hat ein unbekannter Täter versucht in ein Restaurant in der Kreuzlinger Straße einzubrechen. Im Zeitraum zwischen Mitternacht und Donnerstagmorgen beschädigte der Unbekannte ein Glasschiebefenster, gelangte jedoch nicht in die Innenräume der Gaststätte. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Restaurant "Kuju" beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

