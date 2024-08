Polizeipräsidium Konstanz

Lkr. Rottweil) - Unbekannter verursacht Ölspur, Motorradfahrer rutscht aus, Polizei sucht Zeugen

Wegen einer Ölspur ist am Donnerstagnachmittag ein Motorradfahrer in Schramberg gestützt. Am Donnerstagmittag verlor ein noch unbekannter Verursacher, auf bisher unbekannter Weise, eine größere Menge Öl im Bereich Oberndorfer Straße. Die teilweise großflächige Ölspur zog sich von der Goethestraße bis in Richtung Schiltach. Ein 27-jähriger Motorradfahrer war gegen 15:45 Uhr auf der Oberndorfer Straße aus Richtung Rottweil kommend, in Richtung Schiltach unterwegs. An der Ampel auf Höhe der Tiersteinstraße bremste er, kam aufgrund der Ölspur ins Rutschen und stürzte. Beim Sturz verletzte er sich leicht.

Am Motorrad entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Schramberg unter 07422 2701-0 entgegen.

