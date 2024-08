Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, L191, K6127, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung der K6127 auf die L191 zwischen Engen und Ehingen - Auto kollidiert mit Fahrrad (15.08.2024)

Engen, L191, K6127 (ots)

Am Donnerstagnachmittag hat sich auf der Einmündung der Kreisstraße 6127 auf die Landesstraße 191 zwischen Engen und Neuhausen ein Unfall ereignet. Eine 34-jährige Fordfahrerin bog von Neuhausen kommend (K6127) nach links auf die L191 in Richtung Welschingen ab, während gleichzeitig ein 76-jähriger Radfahrer von Engen kommend (L191) nach ebenfalls links auf die K6127 in Richtung Neuhausen abbog. Dabei kam es auf der Einmündung zum Kontakt der beide Fahrzeuge, woraufhin der Radler stürzte. Er verletzte sich dabei glücklicherweise nur leicht, so dass kein Rettungswagen erforderlich war.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell