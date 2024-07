LPI-G: Diebstahl aus Gartenhaus

Gera (ots) - Gera: Unbekannte Täter beschädigten am 27.07.2024 gegen 22:30 Uhr auf dem Firmengelände in der Straße Am Steingarten eine Scheibe, eine Zeltplane und eine Zwischenwand einer dortigen Firma. und verursachen damit Sachschaden am Gebäude. Ob Gegenstände aus dem Inneren der Firma entwendet worden, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei in Gera hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden ...

mehr