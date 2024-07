Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Köperverletzung gesucht

Gera (ots)

Gera: Die Kriminalpolizei ermittelt zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 34 Jahre alten Mannes und sucht hierbei nach Zeugen. Demnach kam es am 07.07.2024 zwischen 01.00 und 02.00 Uhr in der Parkanlage um den Brütesportplatz in Gera-Lusan zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Der 34-jährige Geschädigte verließ nach vorliegenden Informationen allein gegen 01.00 Uhr den Park in Richtung Straßenbahnhaltestelle "Fußgängerbrücke", wobei er in der Folge von hinten tätlich angegriffen wurde. Unmittelbar zuvor bemerkte er hinter sich drei bis vier arabische sprechende männliche Personen. Ob diese im Zusammenhang mit der Tat stehen, ist derzeit unklar. Der Geschädigte wurde offenbar mit Schlägen und Tritten angegriffen und derart verletzt, dass er ins Krankenhaus kam. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei unter der Bezugsnummer 24267320 in Verbindung zu setzen (Telefonnummer 0365 / 8234-1465). (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell