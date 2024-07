Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperliche Auseinandersetzung

Gera (ots)

Gera: Nachdem ein 24-jähriger Mann (afghanisch) mit drei ukrainischen Staatsangehörigen (m/45, m/52 und w/43) in Streit geriet, wurde am Sonntagmorgen (28.07.2024) gegen 01:44 Uhr die Polizei zur Auseinandersetzung in die Schwarzburgstraße hinzugerufen. Der 24-jährige Verletzte benötigte hierbei dringend medizinische Hilfe. Trotz der eingesetzten Polizeistreifen beruhigte sich der alkoholisierte Mann nicht und leistete in der Folge Widerstand. Durch den eintreffenden Rettungswagen konnten die Streitgegner medizinisch versorgt werden. (AK)

