POL-DN: Raub auf der Merzenicher Straße

Düren (ots) - Am Dienstagvormittag (11.06.2024) kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes auf der Straße "An Gut Nazareth" in Mariaweiler zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Seniorin verletzt wurde. Gegen 10:55 Uhr verließ eine 79-jährige Dürenerin den Supermarkt und wartete mit ihrem Rollstuhl, als ein grauer Pkw rückwärts ausparkte. Der Fahrer der ...

mehr