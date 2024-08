Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) - Hund beißt Fußgänger, Hundehalterin geht, Polizei sucht Zeugen

Schwenningen / Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend hat ein Hund einen Fußgänger gebissen, ihn leicht verletzt und die Hose beschädigt. Der 84-jährige Fußgänger war gegen 20:30 Uhr in Schwenningen in der Hardtstraße unterwegs. Auf dem Gehweg ging er an einem Pärchen mit einem angeleinten Hund vorbei. Als er auf Höhe des Hundes war, biss der Hund dem 84-Jährigen in den Oberschenkel. Durch den Biss entstand ein Loch in der Hose und es waren Bissspuren zu sehen. Nachdem die Hundehalterin vermutlich falsche Personalien angab und der 84-Jährige sie an der angegebenen Wohnanschrift nicht antreffen konnte, informierte er die Polizei. Diese sucht nun nach der Hundehalterin und nach Zeugen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Schwenningen unter 07720 8500-0 entgegen.

