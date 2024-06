Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizeibeamtin bespuckt und angegriffen

Augsburg (ots)

--------- in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg ---------

Innenstadt - Am gestrigen Montag (17.06.2024) verstieß eine 32-jährige Frau gegen ein Kontaktverbot und leistete Widerstand.

Die 32-Jährige verstieß mehrfach gegen ein Kontaktverbot nach dem Gewaltschutzgesetz, weshalb die Polizei verständigt wurde. Sie reagierte aggressiv und ignorierte die polizeilichen Anordnungen.

Die Polizeibeamten nahmen sie vorläufig fest. Auf dem Weg in den Polizeiarrest bespuckte die 32-Jährige eine Polizeibeamtin und leistete Widerstand, indem sie mehrfach die Polizeibeamten angriff. Außerdem beleidigte sie die Polizeibeamten mehrfach. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.

Die 32-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg am Mittwoch (19.06.2024) einem Richter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, eines Vergehens nach dem Gewaltschutzgesetz und Beleidigung. Der Richter setzte den Haftbefehl anschließend in Vollzug. Die 32-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen die 32-Jährige.

