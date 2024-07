POL-PDTR: Ergänzung zu Auftrags-Nr. 5418572; Auseinandersetzung vor der Basilika, Messer im Spiel, 2 Verletzte 25.07.2024, 04:09 Uhr

Hermeskeil (ots) - Am Dienstag, den 23.07.2024 kam es um 17:55 Uhr in Hermeskeil in der Schulstraße zu einem Diebstahl von Gartengeräten in hohem vierstelligem Wert. Dabei wurde ein weißer Pritschenwagen mit rumänischem Kennzeichen aufgenommen, welcher diese Geräte auf das Fahrzeug lud und sich damit entfernte. Insassen waren vier männliche Personen. Bei Sichtung ...

mehr