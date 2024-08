Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A 81/Gemarkung Singen/Landkreis Konstanz) - Verkehrsunfall auf der Autobahn fordert ein Todesopfer (18.08.2024)

(A81/Gemarkung Singen/Landkreis Konstanz) (ots)

Zu einem tragischen und folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Sonntagmittag, gegen 13.30 Uhr, auf der Autobahn 81, zwischen dem Autobahnkreuz Hegau und der Anschlussstelle Singen, gekommen. Ein 38 Jahre alter Fahrer eines BMW X5 mit Schweizer Zulassung befuhr die Autobahn 81 von Stuttgart in Fahrtrichtung Schaffhausen. Kurz vor der Autobahnausfahrt Singen überholte er einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Pkw. Im Kurvenbereich kam er aus bislang noch nicht abschließend geklärter Ursache alleinbeteiligt auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr er zunächst mit den Rädern die rechtseitig beginnende Seitenschutzplanke, bevor sich das Fahrzeug mehrfach im angrenzenden Grünstreifen überschlug und auf den Rädern, auf einem neben der Autobahn parallel verlaufenden Feldweg, zum Stehen kam. Der Fahrer wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Durch den Unfall zog sich der 38 Jahre alte Schweizer Staatsangehörige so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung des Fahrzeugs kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen, da die Richtungsfahrbahn zeitweise komplett gesperrt werden musste. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 90.000 EUR. Neben Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren auch Mitglieder des Notfallnachsorgedienstes im Einsatz (AM).

