Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz

Landkreis Konstanz) Versuchter Diebstahl von Fahrrädern (16.08.2024)

Konstanz (ots)

Am Freitag gegen 18:10 Uhr versuchten 2 bisher unbekannte Täter in der Rosgartenstraße Ecke Bodanstraße beim dortigen Einkaufsmarkt C&A zwei Fahrräder zu entwenden. Die beiden Gravel-Bikes im Wert von etwa 4´500 Euro waren mittels Kettenschloss an einem Fahrradständer befestigt, welches bereits durch die Täterschaft aufgebrochen wurde. Die Täter wurden durch Zeugen angesprochen und hierdurch bei der Tatausführung gestört, woraufhin diese ohne die Fahrräder zu Fuß in Richtung Rosgartenstraße flüchteten. Die Täter waren etwa 30 Jahre alt, hatten ein südländisches Erscheinungsbild und waren bekleidet mit T-Shirts und kurzen Hosen. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Konstanz unter Tel. 07531 995-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell