Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Schlesierstraße - Motorradfahrer und Sozia verletzt (16.08.2024)

Radolfzell (ots)

Ein junger Motorradfahrer und seine Sozia sind bei einem Unfall auf der Schlesierstraße am Freitagabend verletzt worden. Gegen 23 Uhr fuhr ein 22-Jähriger mit einem VW Polo aus einer Grundstückseinfahrt auf die Straße, übersah dabei die von links kommende Kawasaki eines 17-Jährigen und erfasst die Maschine. Der Biker stürzte und sowohl er, als auch seine ebenfalls 17 Jahre alte Sozia erlitten dabei Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro, am Polo lediglich geringer Blechschaden.

