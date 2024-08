POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Rommelstraße - schwarzen BMW Mini beschädigt und geflüchtet (16./17.08.2024)

Singen (ots) - Am Freitagmorgen hat sich ein unbekannter Mann auf der Virchowstraße vor einer Frau entblößt. Gegen 07.30 Uhr lief eine 54-Jährige auf der Virchowstraße in Richtung Krankenhaus. Auf dem Fußweg, kurz vor einem Kiosk, sah sie einem Mann, der mit offener Hose und an seinem Glied manipulierend hinter einem Verkehrsschild stand. Als der Unbekannte der ...

mehr