POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Graffiti

Idar-Oberstein (ots) - Am Abend des 19.03.2024 kam es gegen 22:00 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Hauptstraße in Idar-Oberstein. Alle sechs Bewohner konnten durch die Feuerwehr aus dem Anwesen verbracht werden. Drei von ihnen wurden mit einer leichten Rauchgasintoxikation ins Klinikum verbracht, konnten dieses aber nach kurzer Untersuchung wieder verlassen. Ersten Ermittlungen zufolge war ein brennender Topf in der ...

