POL-VIE: Viersen-Rahser: Autofahrerin nimmt Radfahrer die Vorfahrt - leicht verletzt

Viersen-Rahser (ots)

Am Mittwoch gegen 7.45 Uhr ist ein Radfahrer auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg an der Gerberstraße in Viersen gestürzt. Er wurde leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Radfahrer, ein 65-jähriger Viersener, war auf dem Radweg an der Gerberstraße unterwegs. Dabei musste er auch die Einmündung an der Vorster Straße überqueren. Von dort wollte eine 33-jährige Viersenerin nach rechts auf die Gerberstraße abbiegen. Sie sah den für sie von rechts herankommenden Fahrradfahrer zu spät, als sie in den Kreuzungsbereich einfuhr. Der Radfahrer versuchte, durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß zu verhindern. Das gelang ihm auch, er kam allerdings trotzdem zu Fall und wurde dabei verletzt. /hei (689)

