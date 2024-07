Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zigarettenautomat aufgebrochen

Jena, Kahla (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Zigarettenautomaten, welcher sich in der Nähe eines Wurst- und Fleischwarenhändlers in der Daimler-Benz-Straße in Sulza/Jena befand, auf. Die Diebe erbeuteten die gesamten Zigaretten sowie Bargeld in unbekannter Höhe. Alleine der Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die KPI Jena unter der Telefonnummer 03641-810 (Aktenzeichen ST/0173951/2024) oder jede andere Polizeidienststelle.

