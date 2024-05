Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zusammenstoß zwischen Radfahrern in Hatten

Delmenhorst (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern in der Gemeinde Hatten ist am Donnerstag, 09. Mai 2024, gegen 17:30 Uhr, eine Person verletzt worden. Der mutmaßliche Verursacher stand unter dem Einfluss von Alkohol.

Der 39-jährige Mann aus der Gemeinde Hatten befuhr den Radweg der Bümmersteder Straße mit einem Pedelec in Richtung Sandkrug. In Höhe des Glosteinwegs kollidierte er mit einem 18-Jährigen aus der Gemeinde Hatten, der den Radweg in Gegenrichtung befuhr. Beide Männer kamen im Anschluss zu Fall.

Der 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der 39-Jährige machte während der Klärung des Unfallhergangs einen alkoholisierten Eindruck. Ein durchgeführter Test ergab einen Atemalkoholwert von 1,77 Promille. Gegen ihn wird unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell