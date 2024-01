Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Brand einer Gartenlaube- Polizei sucht Zeugen (23.01.2024)

Rottweil (ots)

Zu einem Einsatz ausrücken mussten Feuerwehr und Polizei am Dienstagmittag, kurz vor 12 Uhr, in die Straße "Unterdorf". Auf einem Grundstück geriet eine Gartenhütte in Brand. Die Feuerwehr Rottweil, die mit fünf Fahrzeugen und 18 Mann am Einsatzort waren, konnte das Feuer löschen. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Rottweil ermittelt wegen einer Brandstiftung und bittet Personen, denen etwas Verdächtiges im Bereich der Straße "Unterdorf" aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer 0741 477-0 zu melden.

