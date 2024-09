POL-OH: Verkehrsunfall

Vogelsbergkreis (ots) - Fahrraddiebstahl Alsfeld. Zwei Pedelecs der Marke Cube im Gesamtwert von rund 5.700 Euro wurden in der Nacht zu Montag (02.09.) zum Ziel unbekannter Täter. Zur Tatzeit gegen 4.36 Uhr standen die Pedelecs in der Garage des Einfamilienhauses in der Straße "Erlenwiese". Die Täter gelangten nach derzeitigen Erkenntnissen durch die Tür in die Garage, ohne an dieser Beschädigungen zu hinterlassen. ...

