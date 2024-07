Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unfallflucht un Trunkenheitsfahrt nach Diskobesuch

Neubrandenburg (ots)

Am 13.07.2024 meldete um 05:23 Uhr ein polnischer Bürger über den Notruf der Polizei eine mögliche Unfallflucht auf dem Parkplatz einer Neubrandenburger Diskothek. Der Zeuge beschrieb das Fahrzeug und gab weiterhin, dass eines der Kennzeichentafeln am Unfallort verloren wurde. Umgehend wurden Beamten des PHR Neubrandenburg und des Kriminaldauerdienstes zum Einsatz gebracht. Der beschriebene Pkw konnte 6 min später auf dem Friedrich-Engels-Ring, kurz vor dem Bahnhof fahrenderweise festgestellt und gestoppt werden. Dabei handelte es sich um einen weißen Daimler GLC 250. Der Fahrzeugführer, welcher sich alleine im Pkw befand, war ein 27jähriger Iraker. Er war im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, jedoch noch in der Probezeit. Ein Atemalkoholtest bei dem in Rostock lebenden Mann ergab einen Wert von 1,63 Promille. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Diskobesucher auf dem Parkplatz in den Wagen gestiegen, um nach Hause zu fahren. Dabei übersah er offensichtlich eine Schutzplanke, welche den Parkplatz von der Straße abgrenzt. Das Fahrzeug fuhr frontal auf den Beginn der Planke, wobei sich diese in den bis in den Motorblock bohrte, so dass sogar die Motoraufhängung brach. Der Fahrzeugführer setzte jedoch kurzerhand zurück und setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Der Schaden an der Schutzplanke wird auf ca. 200,-EUR geschätzt. Die Beschädigungen an dem sog. SUV dagegen lassen sich dagegen schwer schätzen, liegen nach Einschätzung der Beamten jedoch bei mindestens 5000,- EUR Im weiteren Verlauf der Ermittlungen vor Ort, stellten die Beamten fest, dass die Kennzeichentafeln an ein anderes Fahrzeug gehörten. Der Fahrer führte sogar die entsprechende Zulassungsbescheinigung mit. Das hier geführte Fahrzeug selbst, ist jedoch bereits seit Anfang des Jahres abgemeldet. Der Pkw wurde durch ein Neubrandenburger Autohaus geborgen und eine Blutpropenentnahme im Klinikum Neubrandenburg durchgeführt. Gegen den Betrunkenen wurde ein Strafverfahren u. a. wegen Trunkenheit im Verkehr, Unfallflucht, Kennzeichmissbrauch und Verstoß gegen das Plichtversicherungsgesetz eingeleitet. Stephan Grabbert Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V) Tel.: 0395/ 55 82 - 2223 Fax: 0395/ 55 82 - 20226 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

