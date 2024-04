POL-PDNR: Vandalismus - Sachbeschädigung

St. Katharinen (ots) - Im Tatzeitraum zwischen dem 25.03.24 und 29.03.24 entwendeten bislang unbekannte Täter drei Solarkollektoren, welche vor einem Einfamilienhaus in der Linzer Straße in Sankt Katharinen abgelegt waren. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz am Rhein Telefon: 02644-9430 Pressemeldungen der Polizei ...

